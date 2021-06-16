شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: شهادة محمد حسين يعقوب فاضحة وكاشفة لكل تجار الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة محمد حسين يعقوب في قضية «داعش إمبابة»، تصدرت المشهد خلال الـ24 ساعة الماضية، وحملت آراء متباينة ما بين مؤيد ومُعارض.

ووجه موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الشكر لهيئة المحكمة التي استمعت لشهادة «يعقوب»، مؤكدًا أن شهادته كانت فاضحة وكاشفة لما ينتهجه يعقوب بتجارة الدين.

وتابع: «يعقوب كشف للعالم أجمع بأنه ليس مؤهلًا لأن يكون أهل الفتوى.. يعز عليا لما يكون واحد يتصدر للناس ويفتي بالحلال والحرام وهو ليس بعالم، وهو يقول شيئا ولا يطبقه على نفسه، وهو أقسم بالله في شهادته أمام المحكمة بأنه لا علاقة له بالسياسة رغم أن الحقيقة تقول عكس ذلك».