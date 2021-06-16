شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: إطلاق أسماء شهداء الجيش على مدرستين بمركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقص، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2021، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمقدم محمود زين العابدين مساعد المستشار العسكرى للاقصر ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع دراسة أطلاق أسم الشهيد المجند حسن عثمان على من قوة من قطاع الأمن المركزى على مدرسة توماس 3 للتعليم الأساسى، كما وافق المجلس على أطلاق اسم الشهيد علاء عبدالرحيم على مدرسة الدبابية الأعدادية الحديثة، وذلك تخليداً لذكرى الشهيد الذي أستشهد وهو يؤدى واجبه الوطنى أثناء مكافحة حريق هائل بالقرية.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصرعلى تجديد المهلة الممنوحة للسيارات الكبود العاملة بنطاق المحافظة لمدة 6 أشهر على أن تنتهى في 31 ديسمبر 2021، كما وافق المجلس التنفيذى على أستصدار تخصيص قطعة أرض بأرمنت الوابورات لصالح البنك الأهلى المصرى لإقامة مقر للبنك عليها طبقاً للأشتراطات مع مراعاة قيام محافظة الأقصر بالرجوع لإدارة حماية النيل لأستيفاء مستندات الترخيص.