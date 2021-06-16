شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة بنسبة 90.4 %.

وتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و702 طالب، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.

وتنشر «المصري اليوم» نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ 2021: