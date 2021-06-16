شكرا لقرائتكم خبر عن سيتحول لإنفلونزا موسمية.. مستشار الرئيس يكشف موعد نهاية كورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر عبرت بنجاح قمة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مضيفا أن مصر بدأت الدخول في المنحنى المنخفض للإصابات بالفيروس.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء الأربعاء، أن «علينا الحذر ومازال يوجد حالات وباء على المستوى المحلي والدولي ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية»، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتطعيم ما لا يقل عن 10% من الشعب قبل شهر 9 المقبل وهذا الأمر جاء بناء على إحصائيات وفي حال تطعيم 70% من سكان العالم سينتهي الوباء.

وكشف عن أن «مصر تقترب من تطعيم 5 ملايين مواطن بلقاح كورونا»، متوقعًا: «نهاية الوباء في العالم مع نهاية العام الحالي ليتحول لإنفلونزا موسمية».