برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و 702 طالباً، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و 458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و 963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.