شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وروسيا تصدران بيانا مشتركا حول بدء الاستقرار الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الولايات المتحدة وروسيا بيانا مشتركا يوم الأربعاء عقب القمة بين الزعيمين ، مشيرة إلى أنه "حتى في فترات التوتر" ، يتشارك البلدان أهدافا تتمثل في "ضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي ، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة. والتهديد بحرب نووية".

وجاء في البيان أن "التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسد التزامنا بالحد من الأسلحة النووية. واليوم نعيد التأكيد على مبدأ عدم الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها على الإطلاق".

وأضاف البيان "تماشيًا مع هذه الأهداف ، ستشرع الولايات المتحدة وروسيا معًا في حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب سيكون متعمدًا وقويًا. ومن خلال هذا الحوار ، نسعى إلى إرساء الأساس للتدابير المستقبلية للحد من الأسلحة والحد من المخاطر ".

وحول أهمية مقابلة بايدن شخصيا مع بوتين، قال بايدن فى مؤتمر صحفى: "كان من المهم أن نلتقي شخصيًا حتى لا يكون هناك خطأ أو تحريفات بشأن ما أريد إيصاله. لقد فعلت ما جئت من أجله".

وتابع قائلا "رقم واحد ، تحديد مجالات العمل العملي التي يمكن لبلدينا القيام بها لتعزيز مصلحتنا المشتركة وإفادة العالم أيضًا. ثانيًا ، التواصل مباشرة ، وإيضاح بشكل مباشر ، بأن الولايات المتحدة ستستجيب للإجراءات التي تضر بمصالحنا الحيوية أو مصالح حلفائنا وثالثاً ، تحديد أولويات بلدنا وقيمنا بوضوح حتى يسمعها مني مباشرة".