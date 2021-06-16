شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تطوير العشوائيات" عن صور بطن البقرة قبل وبعد التطوير: الفرق "زغروطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات على صورتين تم تداولهما لمنطقة "بطن البقرة" قبل وبعد التطوير، قائلا: "الفرق كبير بين الصورتين، وأهم فرق بينهم هو الزغروطة"، مشيرًا إلى أن ذلك النجاح ينسب لمحافظة القاهرة، وكلمة "زغروطة" تؤكد اقتناع الناس أنهم سيتم نقلهم للأفضل والأنسب الأجمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "كان هناك مناطق كثيرة تشبه منطقة بطن البقرة، ولكن تمكنت الدولة من مواجهة العشوائية بها، وهي حكاية سهل أن نحكيها، ولكن خلفها مجهود وعمل كبير، وأطلب من الناس التى تشكك في الصور التي تم تداولها، أن يذهبوا بأنفسهم ويتحدثون مع الناس ويأخذون رأيهم في التبديل الذى حدث لهم".

وقال: "الناس يتم نقلهم من أماكنهم القديمة بشنطة ملابسهم فقط، وهناك مراكز بحثية بالتنسيق مع وزارة التضامن، قامت بعمل أبحاث قبل وبعد عملية نقل أهالى المناطق العشوائية ودائمة الخطورة، وسنحاول نشرها لأنها مملوكة لوزارة التضامن، وبالتأكيد سيعلنون عنها، ونحاول استغلال تلك النقطة للوقوف على مشكلاتنا فى المستقبل، وبناء الإنسان أهم من بناء أي شيء، وخلال أيام قليلة سيتم نقل سكان منطقة بطن البقرة بالكامل إلى أماكنهم الجديدة".

وتابع: "أطالب المواطنين الذين تم نقلهم أن يهتموا بالمناطق التي تم نقلهم لها، وهناك قيمة مادية يتم دفعها مقابل الصيانة، قيمتها 300 جنيه، وهناك أسر تتكفل بهم وزارة التضامن الاجتماعي لعدم قدرتهم على الدفع".