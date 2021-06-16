شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة: مصر أقل دول العالم فى إصابات كورونا مقارنة بعدد سكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لجينيف استغرقت 3 أيام التقت عددا من رؤساء الهيئات من أجل التعاون في مجال الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أنها التقت بمدير عامة منظمة الصحة العالمية، حيث وجهت الشكر لدعم المنظمة لوزارة الصحة من قبل جائحة كورونا، والذي استمر حتى بعد الجائحة، وبالنسبة لكورونا فإن مصر أقل دول العالم في الإصابات مقارنة بعدد سكانها.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الوزيرة تناقشت مع مدير المنظمة بعدد من الموضوعات، واستعرضت جهود مصر في مواجهة شلل الأطفال من خلال حملتين للتطعيم، وحصلت على 38 مليون جرعة مجانية من المنظمة، كما طلبت الوزيرة استكمال دعمها في هذا الملف".

وقال: "طلبت الوزيرة من منظمة الصحة العالمية اعتماد مصنع فاكسيرا كأحد المصانع التي تصنع لقاح فيروس كورونا، ومدير عام المنظمة أشاد بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، للحصول على إشهادة دولية كأول دولة تعلن عن خلوها من فيروس سي، بعد أن كانت مصر أكثر دولة تضم إصابات بالفيروس".

وتابع: "سنستقبل أو إنتاج للقاح الصيني في مصر خلال أيام قليلة للغاية، واعتماد منظمة الصحة العالمية أمر مهم جدا حتى نتمكن من إنتاجه في مصر، والإجراء لن يأخذ وقتا، وعملية التصنيع في مصر يشرف عليها الجانب الصيني، ونتبع كافة المعايير العالمية السليمة".

وقال: "الوزيرة التقت المدير التنفيذي لإنتاج الأمصال، والرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال، أثنى على مبادرة مصر لتصنيع لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا، ودعا الدول أن تحذوا حذو مصر في إنتاج اللقاحات".

وأضاف: "نشهد انكسارا للموجة الثالثة، ونتمنى ألا يكون هناك موجة رابعة، وتواصلت وزيرة الصحة اليوم مع الجانب الألماني لتبادل المعلومات فيما يتعلق بفيروس كورونا، وتطلعت الوزيرة أن يكون هناك تعاون بين المركز المصري للتحكم والسيطرة، والجهات الصحية في ألمانيا".