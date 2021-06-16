شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص كشريك مهم فى التنمية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، رئيس الوزراء يشيد باتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وفرنسا ويؤكد: الحكومة تقدم كل أوجه الدعم للقطاع الخاص كشريك مهم فى التنمية.. مدبولى: نعمل على تذليل أى معوقات تواجه المستثمرين.. والتنسيق مع الجهات المختصة لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين.

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