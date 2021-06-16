شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إسنا: دهان وتجميل المصدات الخرسانية على طريق مصر - أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أعمال تجميل ودهان المصدات الخرسانية «نيوجيرسي» بمدخل قرية الشغب على الطريق السريع «مصر- أسوان» بطول 2 كم بإشراف من عزيزة محمد آدم رئيس القرية.

وفي سياق متصل تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ١٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع البحر القديم والشوارع المتفرعه منه وبجوار قناطر إسنا القديمة وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتجميل مداخل القرى.