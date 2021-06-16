شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 .. ننشر أسماء الأوائل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم»، أوائل الشهادة الاعدادية في الإسكندرية للعام الدراسى 2020 / 2021، وعددهم 29 طالب وطالبة بينهم 17 طالبة، و7 طلبا حصلوا على الدرجة النهائية.

والأوائل هم: كيرلس سمير فريد خليل، منير الجمال الاعدادية الرسمية لغات 280، وجوزيف هاني ميلاد، فرانسيسكان سيدى بشر الاعداداية الخاصة 280، وردينة ممدوح محمد على، توشكى الرسمية لغات بنات 280، وفرح محمد ابراهيم سليمان الشهيد احمد عبدالعزيز بنات 280، ومنه الله سعيد مصطفى فاطمة الزهراء الاعداداية بنات 280، وشيماء العشرى شحاته بخيت مصر الحرية الاعدادية بنات 280، وملك ايمن محمود حسانين ناصر الرسمية لغات بنات 280.

كما شملت قائمة الأوائل: نوران احمد عبدالراضي على تقسيم الزهور الاعدادية الرسمية لغات 280، وأحمد اسامه سعيد مصطفى، جمعية سيدى جابر الخاصة لغات بنين 280، وهشام محمد مصطفى مدكور المنير الاعدادية الرسمية لغات 280، وجاسمن جمال بشاى حبشي بايونيرز الاوليمبية الاعدادية لغات، ومحمد حسام عبدالحميد زكي اجياد لغات،وميار عصام عبدالرحيم محمد الاخلاص ع بنات،وكريلس شنودة فوزى خليل فرانسيسكان ابو قير الاعداداية الخاصة،ولمياء احمد محمد احمد محمد زهران الرسمية المميزة لغات، وآلاء شحاتة احمد احمد طيبة الاعدادية الخاصة لغات، وبشرى بديع نظير بسالى المرقصية الاعدادية لغات، وحازم محمد يوسف محمد الصفوة الخاصة لغات، ومحمد مصطفى حسن متولى العهد السعيد الاعدادية الخاصة، وشمس علاء على الشيخ يوسف الشاذلي الاعدادية بنات، وشهد جلال محمد عبدالمحسن الشهيد مهيب الهوارى الاعدادية المشتركة، وعلى احمد على عبدالعزيز نور العلم الاعدادية المشتركة، واسراء ياسر غريب عبدالعظيم الصالحية الاعدادية بنات، ونور المعتز بالله محمد شحاته برليانس العالمية الاعدادية لغات، وزياد سامي حلمى اسماعيل على بن ابى طالب ع.م بنين، واحمد وليد السيد عبدالسلام ابيس 7 الاعدادية المشتركة، ومحمد حمدى لطفى مصطفى ابو العز الحريري الاعدادية بنين، وندى احمد عبداللطيف محمد / على بن ابى طالب ع.ص بنات، وكرستينا سيفين شكر الله نصيف الزهراء الاعدادية بنات.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اعتمد الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالب. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.