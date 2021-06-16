شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» بأسعار تترواح بين 320 ألفا و370 ألف جنيه في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد، اليوم الأربعاء، مؤتمرا لإطلاق السيارة الكهربائية نصر E70، والتي من المقرر أن تطرح للبيع اعتبارا من النصف الثاني ٢٠٢٢، بأسعار تترواح ما بين ٣٢٠ ألف جنيه و٣٧٠ ألف جنيه.

كانت وزارة قطاع الأعمال قد أجرت دراسات مستفيضة لإنتاج السيارات الكهربائية في إطار مشروع متكامل لتوطين صناعة سيارة كهربائية في مصر.

وتسعى الوزارة لنشر محطات الشحن على مستوى الجمهورية، وتوطين صناعة المكون المحلي في صناعة السيارة، وتوطين صناعة بطارية السيارة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر، إنه تم تاهيل مصانع شركة النصر لتصنيع السيارة، وتأسيس مركز للبحوث والتطوير بشركة النصر للسيارات.

وأشار توفيق إلى أنه تم الاتفاق على حوافز للمشترين للتحفيز على شراء السيارات الجديدة، معلنا عن قيامه بشراء سيارة وقيام محمد شاكر وزير الكهرباء بشراء واحدة.

وأكد توفيق، على هامش الإعلان عن بدء الاختبارات على السيارة الكهربائية نصر E70 للتأكد من ملاءمتها، أن البوصلة عالميا متجهة ناحية السيارات الكهربائية، وأنه تقرر في مصر البدء تفي هذه التكنولوجيا في هذا المجال مبكرا.

وأوضح أن حجم إنتاج السيارة الكهربائية نصر E70 سيبدأ بـ٢٥ ألف سيارة في الوردية الواحدة، يُستهدف طرح نصفها للأفراد ونصفها للأجرة والحكومة، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من ٢٠٢٢، مؤكدا أنه يستهدف تصدير السيارة فضلا عن طرحها في السوق المحلية.

ولفت وزير قطاع الاعمال إلى سعي الوزارة والشركات التابعة والجهات المعنية لتصنيع السيارة محليا بشكل كامل بتصميمات ومكونات مصرية، مشيرا إلى توقيع عقد مع شركة للتطوير والبحوث لتطوير البطارية ووحدات التحكم، وأضاف أنه يجري العمل لإجراء دراسة على الأتوبيسات ونقل الركاب بدءا من ١٢ راكبا لـ١٠٠ راكب لإدخالها بشكل تدريجي في المنظومة.

وأشار توفيق إلى أن الفريق الصيني سيصل قريبا لتجريب ١٢ سيارة على طرق غير مستوية وللاستعمال العادي، مشيرا إلى ان شركة انفينيتي ستقدم الشحن مجانا لـ١٢ سيارة تجريبيا.

وأضاف ان وزارة الكهرباء وضعت تسعيرة لخدمة الشحن عن طريق المحطات، وتعريفة جاذبة للمستثمر والمشتري وجاذبة للمستهلك، في إطار الحوافز المقدمة للتحول من الجازولين للكهرباء.

من جانبه، قال محمد شاكر وزير الكهرباء إنه في إطار التشجيع على شراء السيارة وُضعت تعريفة جاذبة، قائلا: «استخدام السيارات الكهربائية أرخص من استخدام سيارة البنزين».

وأضاف شاكر أن هناك استراتيجية للدولة لزيادة استخدام الطاقات المتجددة وفق استراتيجية ٢٠٣٥.

من جانبها، قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تواصل برامجها الفكرية لتوعية المواطنين بأهمية استخدام الطاقة النظيفة، بدءا من برامج ومبادرات إحلال سيارات الغاز ثم سيارات الكهرباء، مشيرة إلى ان كل العالم يتجه في هذا الاتجاه.

وأضافت جامع أنه من المقرر اعتماد برامج وتيسيرات للتحفيز على شراء واستخدام السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تجرب شركة أوبر ٩ سيارات بشكل مبدئي اعتبارا من أول يوليو لفترة ٣ اشهر، واختير لهذه المهمة ٩ سائقين من المتعاملين مع الشركة الأكثر تقييما.