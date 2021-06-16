شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد قصر البرنس يوسف كمال بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، رافقه حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة سحر عبدالفتاح، المشرف العام على المجموعة المعمارية للقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال

وأشار الداودي خلال زيارته إلى أن القصر يعد طرازًا معماريًا فريدًا في تصميماته وطريقة مبانيه، لافتًا أن هناك جهودا مبذولة لوضعه على الخريطة السياحية للمحافظة والاستفادة منه، كونه مزارا سياحيا وأثريًا، مطالبًا مسؤولي الآثار بعمل الدعاية اللازمة للأثر والتعريف بقيمتة التاريخية ورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه، مؤكدا أن القصر يعد تحفة معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادي.

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال