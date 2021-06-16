شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصرومبادرة طور وغير.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1- شركة الفرجاني ماركت حدائق الزيتون تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف:

الآتية:

1- مدير فرع.

2- مدير اقسام ( خبره سابقة بنفس المجال)

3- مشرفين اقسام ( خبره سابقة بنفس المجال )

4- كاشير

5- منسق ممرات .

6- منسق تجميل .

7- منسق منزلية .

8- منسق مخزن

9- مشرف بقالة

10- بائع بقالة

11- مشرف لحوم

12- بائع لحوم (برازيلي)

13- بائع عطاره

14- موظف FMC

15- متلقي طلبات/ محضر طلبات

16- سائق بفسبا خاصة

17- موظف أمن

18- مراقب كاميرات

19- موظف خدمات .

20- خلف كاشير

21- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرادون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

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الميعاد :-

- يوم السبت 19 يونيو 2021على العنوان التالي:

عنوان الفرع 40 شارع الزيتون محطة مترو حدائق الزيتون امام شركة المياه

التوقيت :- من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

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للاستفسار:-

01211133942/ 01066860616/ 01208366630 / 01033334749

واتس اب 01222777251

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2- شركة الشايع (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) تطلب للتعين بمخازنها:

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- موظفين مخازن

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اماكن العمل: العاشر من رمضان

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الوصف الوظيف:

موظف المخزن مسؤول عن تحديد اماكن البضائع بأستخدام الماسح الضوئي – تعليق الملابس في اماكنها – وضع ملصقات

الاسعار على الملابس – تحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين

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مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 2650 ج

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

وجبة عند العمل 4 ساعات وقت اضافي

يوجد خطوط مواصلات تبدأ من اوا نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة

الشروق – العاشر من رمضان

يوجد خط لمدينة بلبيس

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متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

• موقف محدد التجنيد – حد اقصى للسن 30 عام

- يشترط على المتقدم ان يكون من سكان المناطق التالية (العاشر من رمضان- شبرا الخيمة- المرج- السلام- بلبيس -

مسطرد- العبور- الشروق- مدينة بدر)

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى اضغط هنا

والحضور مباشرة على العنوان التالى

الرابط:

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العنوان:

داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- LG العاشر من رمضان – بجوار

مصنع

طريقة الوصول: من موقف العاشر تركب عربية العاشر من رمضان، هتنزل عن مصنع LG عند يافطة man track وتسال

عن التجمعات الصناعية ومخازن الشايع

يوم السبت 26 يونيو 2021 من الساعة 10ص إلى الساعة 4 عصرا

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لاي استفسار اتصل على:

01210094050

0109919260

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3- شركة دومتى تطلب للتعين فورا ( خبرة وبدون خبرة ):

1- اخصائي مبيعات (القاهرة الكبري)- رواتب تصل إلى 4500 بالعموله

2- سائق درجه ثانيه / ثالثه بفروع (الخصوص / شبرامنت / اكتوبر)

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط: -

1. تامين اجتماعى- تامين صحى من اول يوم

2. ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنويه

تدريب + فرصه للترق داخليا

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) -المؤهل بداية من يقراء ويكتب حتي متوسط للسائقيين اما عن المندوب مؤهل عالي- موقف للتجنيد للذكور

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الميعاد 17 يونيو 2021 من الساعة 10ص إلى 4 عصرا

يرجى الذهاب مباشرة على العنوان التالى: المقر الادارى لشركة دومتى الدور الثانى 5 ش بني عامر- شارع مراد – أو الشارع عمرو

افندي امام الكنيسه- الجيزة

للتواصل

0102002887- 01060653332- 01062235556

رابط التسجيل: اضغط هنا

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4- شركة_الفرجاني في اكتوبر تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف

الاتيه :-

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9- منسق تجميل .

10- مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11- منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

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مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعيفرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

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المكان :- المحور المركزي- جلوري مول بعد النجده- سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم الاثنين 28 يونيو 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

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5- شركة جروب سب- تيفال زهران- شركة فرنسية عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

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مكان العمل: فرع الرحاب- فرع دمنهور- كفر الشيخ- دمياط

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- اتش ام اتش للتجارة الحديثة والاعمال- مارت فيل-ميجا ماركت- تطلب للتعين:

1- محضرين طلبات/متلقيين طلبات

2- منسقيين ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور واناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد اقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تامين اجتماعى/زيادات سنوية.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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7- شغل اشرز بالساحل الشمالي والسخنة بمرتب ٤٠٠٠ ج + البونص

شركة جلاتو اون ويلز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:

- اشرز ومبيعات (عرض وبيع المنتج بالساحل الشمالي والسخنة)

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الشروط:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور

- حد اقصى 28 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 4000 ج

- توفير سكن بالساحل أو السخنة

- بونص على الاداء والبيع

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للتقدم للوظيفة يرجى التسجيل على اللينك التالي وسوف يتم الاتصال بك: اضغط هنا

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8- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية وسوف يتم الاتصال بك: اضغط هنا

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9- شركة بيوجروب لأدوية التجميل العلاجية تطلب للتعين:

- مبيعات بفروع الصيدليات

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مكان العمل: اقرب فرع بالقاهرة والجيزة

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الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- 9 ساعات عمل

- حوافز وعمولات تأمين صحى وإجتماعى.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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10- تعلن شركة كبرى مشهورة في مجال الاجهزة الكهربائية والالكترونية عن 9 وظائف متنوعة باكثر من 200 فرصة

عمل

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1.فنى صيانة اجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

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2.فنى صيانة تكييف ( رئيس طقم )

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

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3.امين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى واعدادى ومحو امية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

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شروط مشتركة

 يشترط خبرة في الوظائف الفنية

 يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

 يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

 السن من 18 إلى 35 عام – ذكور فقط

 اللياقة الصحية والبدنية

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مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تامينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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11- شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات والمدخلات المستخدمة خلال الوردية. القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12- شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

السن:- 18 إلى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي- وجبات – ملابس – سكن جيد

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:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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13- تعلن شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

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1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والاناث

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2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

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مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

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الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تامينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

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للأنضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملأ الاستمارة التالية اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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14- فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال انتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة أو مؤهل في الوظائف السابقة

ذكور واناث

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مزايا الشركة :

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من والى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز انتاج – حوافز انتظام

3. تامين صحى – تامين اجتماعى – تامين على الحياة

4. يوجد سكن لللمغتربين

5. دار حضانة للامهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا في الاعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى اضغط هنا

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لاى استفسار

- 01066680563- 01001600219- 01066680565