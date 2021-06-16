شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على القاهرة وعدد من الأماكن ضمن تقرير حالة الطقس في مصر غدًا، وتظل درجة الحرارة مستقرة على أغلب الأنحاء وتترواح درجات الحرارة في مصر غدًا بين 25 و28 درجة للعظمي خلال ساعات النهار، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والبحر الأحمر من معتدلة لمضطربة.

تتوقع الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس أن يستمر طقس الغد بين حار ومائل للحرارة ومعتدل نهارًا، ولطيف ومعتدل ليلاً.

ويكون الطقس غدًا حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويتوقع أن يكون لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة غدًا واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين و3 أمتار ونصف والرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 16 و20 عقدة.

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

درجات الحرارة غدًا في مصر

تتراوح درجات الحرارة غدًا في مصر العظمي نهارًا بين 25 درجة في مطروح و38 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل وهي تعادل درجات الحرارة خلال أحوال الطقس اليوم في المحافظتين.

وتستقر درجة الحرارة في القاهرة غدًا مثل حالة الطقس اليوم عند32-20، كما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية أيضًا مثل طقس اليوم 27-19درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة بحسب تقرير أخبار الطقس غدًا في المدن المصرية كما يلي: بلطيم 28-20، دمياط 27-20، الزقازيق 32-20، طنطا 31-20، المنصورة 32-20، شبين الكوم 32-20، دمنهور 30-20، سيوة32-19، مطروح 25-19، السويس 32-20، الإسماعيلية 32-20، شرم الشيخ 33-26، الغردقة 33-26، العريش 27-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 38-25، أسيوط 34-22، الفيوم 32-21، الأقصر 37-25، قنا 36-25، إدفو 38-26، سوهاج 35-23، أبوسمبل 38-26، المنيا 34-22، بنى سويف 33-21، الوادي الجديد 35-25 درجة.