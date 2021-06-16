شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أوائل الشهادة الاعدادية بالجيزة والذين حصلوا على النتائج النهائية فى جميع المواد، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، غدا بالمدارس، وخلال ساعتين على موقع المديرية وذلك بعد تحميلها على الموقع، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسى الثانى نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالإضافة الى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23% .