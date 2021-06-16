شكرا لقرائتكم خبر عن لمسات فنية وتشطيبات إبداعية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمسات إبداعية وفنية تشهدها مدينة الثقافة والفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، ومن المنتظر أن تكون بمثابة المنبع الرئيسى للفن والثقافة على مستوى المنطقة.

وتحوى المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاص، ومسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخصًا، كما تضم المدينة مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين، فضلًا عن قاعة عرض سينمائى متصلة بالأقمار الصناعية، و3 قاعات للتدريب، واستديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات.

وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المتوقع أن تصبح مدينة الثقافة والفنون، المتنفس لمحبى الثقافة والفن بمصر، والسبب أن المسرح الكبير بدار الأوبرا القديمة لا يتسع لأكثر من 800 شخص، ما كان دافعًا لمشاكل وأزمات أثناء الحفلات الكُبرى التى تُقام به، مؤكدًا احتوائها على مركز ضخم للمؤتمرات.

وحول دار الأوبرا، أكد أنها تضم 3 قاعات مسرحية بسعة 3300 كرسى، بالإضافة إلى مسرح خارجى، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون عبارة عن مدينة مُتكاملة تُقدم لقاطنيها كافة أنواع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والخدمية لكى لا يحتاج أحد سكانها إلى البحث عن أى خدمة خارج المدينة، مرجعًا الهدف من وراء إنشائها إلى انطلاق مصر نحو الريادة فى مجال الفن والثقافة. برج العاصمة الإدارية الجديدة.



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لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(2)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(4)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(5)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(6)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(7)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(8)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(9)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(10)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(11)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(12)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(14)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(15)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(16)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(17)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(18)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(19)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(20)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(21)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(22)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(23)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(24)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(26)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(27)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(28)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(30)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(31)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(32)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(33)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(34)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(35)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(36)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(37)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(38)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(39)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(40)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(41)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(42)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(43)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(44)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(45)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(46)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(47)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(48)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(49)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(50)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(51)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(52)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(53)



لمسات-ابداعيه-وفنيه-بمدينة-الثقافة-والفنون-بالعاصمة-الإدارية--(55)