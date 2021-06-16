شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: بايدن رجل دولة متمرس ومختلف عن ترامب.. ولم يدعونى للبيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين نظيره الأمريكى، جو بايدن بأنه "رجل دولة متمرس" ، وقارن الرئيس الأمريكي الحالي بسلفه دونالد ترامب، معتبرا "إنه مختلف تمامًا عن الرئيس ترامب".

وقال الرئيس الروسي يوم الأربعاء إن بايدن لم يدعه إلى البيت الأبيض ، مشيرا إلى إن الظروف يجب أن تكون مناسبة لعقد مثل هذا الاجتماع.

قال بوتين مرة أخرى إنه لا يتذكر لقاء عندما كان بايدن نائبا للرئيس قبل عقد من الزمان.

وأضاف أنه يعتقد أنه وبايدن كانا يتحدثان "نفس اللغة" فى اجتماعهما، لكنه أضاف أنهما لم يشكلا أي نوع من الصداقة الدائمة.

وردا على موقفه من المعارضة الروسية، استشهد بوتين باحتجاجات حركة حياة السود تهم وأعمال الشغب فى الكابيتول وقال: "إننا نتعاطف مع ما يحدث في الولايات المتحدة ، لكننا لا نتمنى أن يحدث ذلك فى روسيا".

وأصر بوتين ردا على سؤال من CNN عما إذا كانت المحادثات بينه وبين الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت ذات طبيعة عدائية، على أن المحادثات لم تكن عدائية وكانت في الواقع "بناءة تمامًا" ، حيث أظهر كلا الجانبين "استعدادًا لفهم بعضهما البعض".

وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى منفصل بعد المباحثات مع نظيره الأمريكى، أنه اتفق مع بايدن على "بدء مفاوضات" بشأن الأمن السيبرانى.