شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن، أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن، أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن زيارته للدوحة تأتى بدعوة من نظيره القطرى بعد توقيع اتفاق العلا، مؤكدا أن العلاقات مع مصر والعرب لها خصوصية، مشيرا إلى أن لقائه مع أمير قطر كان إيجابيا، ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت فى الماضى، وتابع: مستمرون فى النقاش حول القضايا التي لم تحسم فى إطار لجنة المتابعة وتحديدا قضيتين.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أفادت الداخلية، بأنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته .. تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه .. أو إحدى هاتين العقوبتين ) .

وافق المجلس على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هى اختيار الإسرائليين، موضحا أن مصر تتطلع للعمل معها لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر ستعمل على استكشاف الجهود التي يمكن خلال انجاح جهود استئناف عملية السلام في المنطقة والتوصل لاتفاق على اساس مبدأ حل الدولتين.

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2021، والتى سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 26/06/2021.

تستعد المدارس الثانوى لتسليم طلاب الثانوية العامة بطاقات أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق يوم 21 يونيو، والامتحان النهائى الذى يبدأ 10 يوليو، فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر استلام المديريات التعليمية أرقام جلوس الطلاب بعد انتهاء طباعتها وتسليمها للطلاب من خلال المدارس على أن تمنح للطلاب بدون مقابل، مشيرة إلى أنه من المقرر إتاحتها للطلاب خلال الساعات المقبلة.

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة فى محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

ينشر ”الخليج 365” لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، وذلك بعد اعتمادها منذ قليل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 83.31%، ومن المقرر أن تنشر مديرية التربية والتعليم بالجيزة النتيجة برقم الجلوس بعد قليل على الموقع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى، حجز الحكم طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال بالقوة، فى جلسة سرية، لجلسة 15 يوليو للنطق بالحكم.

كشف "خ . أ" زوج السيدة التى اكتشفت طلاقها منذ خمس سنوات دون أن يخبرها زوجها تفاصيل الواقعة، وكيف طلق زوجته منذ 5 سنوات دون علمها؟

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لجلسة 23 يونيو لحضور سما المصرى من محبسها.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

أعلن حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.

فوجئ رمضان صبحى نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى بتحويل إدارة بيراميدز 25% فقط من إحدى دفعات عقده فقط لحسابه الشهر الأخير، ليقوم اللاعب بالاستفسار لترجع الإدارة الأمر لوجود أزمة مالية فى الوقت الحالى، وأبدى رمضان صبحى غضبه الشديد من الواقعة ليتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الأمر وإقناع اللاعب بالعودة للتدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير، ومن ثم المشاركة فى مباراة سموحة والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، كواليس قرار تنصيب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى قائدا للمنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت حالة من اللغط بسبب هذا الأمر.