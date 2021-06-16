شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.
من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا علي نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالب. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد علي ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.
و الأسماء هى :
1. كيرلس سمير فريد خليل منير الجمال الاعدادية الرسمية لغات 280
2. جوزيف هاني ميلاد فرانسيسكان سيدى بشر الاعداداية الخاصة 280
3. ردينة ممدوح محمد على / توشكى الرسمية لغات بنات /280
4. فرح محمد ابراهيم سليمان / الشهيد احمد عبد العزيز بنات /280
5. منه الله سعيد مصطفى / فاطمة الزهراء الاعداداية بنات/ 280
6. شيماء العشرى شحاته بخيت/ مصر الحرية الاعدادية بنات/ 280
7. ملك ايمن محمود حسانين/ ناصر الرسمية لغات بنات/ 280
8. نوران أحمد عبد الراضي على/ تقسيم الزهور الإعدادية الرسمية لغات/ 280
9. أحمد أسامة سعيد مصطفى / جمعية سيدى جابر الخاصة لغات بنين /280
10. هشام محمد مصطفى مدكور/ المنير الإعدادية الرسمية لغات 280
11. جاسمن جمال بشاى حبشي/ بايونيرز الأولمبية الإعدادية لغات
12. محمد حسام عبد الحميد زكي/ أجياد لغات
13. ميار عصام عبد الرحيم محمد/ الإخلاص ع بنات
14. كريلس شنودة فوزى خليل/ فرانسيسكان أبو قير الإعدادية الخاصة
15. لمياء أحمد محمد أحمد/ محمد زهران الرسمية المميزة لغات
16. آلاء شحاتة أحمد أحمد/ طيبة الإعدادية الخاصة لغات
17. بشرى بديع نظير بسالى/ المرقصية الإعدادية لغات
18. حازم محمد يوسف محمد/ الصفوة الخاصة لغات
19. محمد مصطفى حسن متولى/ العهد السعيد الإعدادية الخاصة
20. شمس علاء على الشيخ/ يوسف الشاذلى الإعدادية بنات
21. شهد جلال محمد عبد المحسن/ الشهيد مهيب الهوارى الإعدادية المشتركة
22. على أحمد على عبد العزيز/ نور العلم الإعدادية المشتركة
23. إسراء ياسر غريب عبد العظيم/ الصالحية الإعدادية بنات
24. نور المعتز بالله محمد شحاتة/ برليانس العالمية الإعدادية لغات
25. زياد سامي حلمى إسماعيل / على بن أبى طالب ع.م بنين
26. أحمد وليد السيد عبد السلام/ ابيس 7 الإعدادية المشتركة
27. محمد حمدى لطفى مصطفى / أبو العز الحريري الإعدادية بنين
28. ندى أحمد عبد اللطيف محمد / على بن أبى طالب ع.ص بنات
29. كرستينا سيفين شكر الله نصيف/ الزهراء الإعدادية بنات.