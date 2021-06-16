ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا علي نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالب. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد علي ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.