شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مصر مستمرة فى جهود إعادة ليبيا للاستقرار والحفاظ على مقدرات شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع فى ليبيا ومستمرة فى جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول مؤتمر " برلين 2 " الوزارى حول ليبيا المقرر عقده الأربعاء المقبل.

وقال شكرى: "إن اجتماع برلين القادم يأتى بعد تولى الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التى تم اعتمادها فى مجلس الأمن ، وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية".

وأضاف شكرى أن الدول المجتمعة فى برلين عليها مسئولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الاشقاء فى ليبيا على تحقيق هذه الأهداف ، مؤكدا على أن مصر سوف تسهم فى ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين فى مجلس النواب.

وشدد شكرى على أن كل الأشقاء فى ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم فى إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.