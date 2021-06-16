شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر أول صور لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد ”الخليج 365” بنشر أول صور لمدينة الثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من حوالى 95 % منها، وتشهد مدينة الثقافة والفنون لمسات إبداعية في نوعية التشطيبات، ومن المقرر أن تكون أكبر مدينة للثقافة والفنون على مستوى الشرق الأوسط.

وتقام مدينة الثقافة والفنون على مساحة 127 فدانا، والتى صممت لتكون مركزا ومنبرا للثقافة العالمية، ومنارة للإبداع الفنى والثقافى.

المشروع العملاق، الذى يسابق الزمن للخروج للنور، يضم (دار أوبرا ومسرح رمسيس الثانى)، وقاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة للمسرح الصغير 2 قاعة تستوعب 750 شخصا، ويقام به العروض الخاصة، ومسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصا، ومسرح الحجرة، ومركز الإبداع الفنى ويحتضن شباب الخريجين والشباب المبدع فى الأعمال المسرحية، وقاعة العرض السينمائى التى سيتم ربطها بالأقمار الصناعية لعرض الحفلات الفنية المختلفة، وثلاث قاعات للتدريب على الغناء والعزف، واستوديو تسجيل صوتى ملحق به ثلاث قاعات للمونتاج مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

كما يضم المشروع متحفا عن الأوبرا وتاريخها بمصر، ومتحف فن حديث به آخر أعمال الفنانين المصريين، ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا به محتويات متنوعة لفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة موسيقية بها الأرشيف الأوبرالى العالمى للاستماع والاطلاع، وكافتيريا خارجية وداخلية لتكون ملتقى للفنانين والموهوبين وتخدم الزوار، ومدينة الفنون فن الرسم والنحت- والموسيقى الرقص- الأدب- الشعر]، بالإضافة لمكتبة مركزية تتسع 6000 شخص.



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (1)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (2)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (3)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (4)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (5)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (6)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (7)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (8)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (9)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (10)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (11)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (12)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (13)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (14)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (15)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (16)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (17)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (18)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (19)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (20)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (21)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (22)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (23)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (24)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (25)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (26)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (27)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (28)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (29)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (30)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (31)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (32)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (33)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (34)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (35)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (36)



مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده (37)