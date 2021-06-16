شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: اتفقت مع بايدن على بدء مفاوضات حول الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ردا على سؤال من CNN عما إذا كانت المحادثات بينه وبين الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت ذات طبيعة عدائية، على أن المحادثات لم تكن عدائية وكانت في الواقع "بناءة تمامًا"، حيث أظهر كلا الجانبين "استعدادًا لفهم بعضهما البعض".

وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى منفصل بعد المباحثات مع نظيره الأمريكى، أنه اتفق مع بايدن على "بدء مفاوضات" بشأن الأمن السيبراني.

وكان البيت الأبيض أشار إلى أن بايدن سيثير قضية الهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد الشركات الكبرى خلال اجتماعه مع بوتين.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا بعد اختتام القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال لوسائل الإعلام إنه اتفق مع بايدن على أن يعود سفرائهما إلى مناصبهما واستئناف مهامهم الدبلوماسية.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ، أناتولي أنتونوف ، والسفير الأمريكي لدى روسيا ، جون سوليفان ، في بلديهما منذ عدة أشهر بسبب التوترات المتزايدة بين البلدين.

وكانت اختتمت منذ قليل قمة الرئيس الأمريكى، جو بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين في جنيف ، بعد حوالي ثلاث ساعات من المحادثات بين الرئيسين وفرقهما.