شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: 18 ألفا و950 شابا سحبوا كراسات الوظائف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن إجمالى عدد المتقدمين لوظائف الهيئة الذين سحبوا كراسات الوظائف حتى أمس الثلاثاء 18 ألف 950 شاب وفتاه للعمل بالهيئة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة فى فتح باب سحب كراسات الشروط خلال 3 أسابيع.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد الذين سحبوا كراسات الوظائف يوم السبت الماضى بلغ 650 شابا وفى اليوم الثانى بلغ 5300 شاب وفى اليوم الثالث 5500 وتقدم أمس الثلاثاء بلغ 7500شاب.

وأضاف الوكيل، أنه سيتم سحب الملفات فقط خلال المدة المعلنة على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارا من 4 يوليو وحتى 4 اغسطس المقبل عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة .

وقال رئيس هيئة المحطات النووية ، إنه سيتم إجراء عدد 4 اختبارات مميكنة بالإضافة الى اختبار المواجهة على ان لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.

وأضاف الوكيل أن اليوم الرابع لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة شهد إقبالا كبيرا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهوريه، حيث قامت الهيئة بتوفير كل قدراتها لتيسير عملية السحب للمتقدمين فى ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزة، وناشد رئيس الهيئة المتقدمين الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاحترازية للظهور بالمظهر المشرف وتيسير العمل.