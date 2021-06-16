شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: 18 ألفا و950 شابا سحبوا كراسات الوظائف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد الذين سحبوا كراسات الوظائف يوم السبت الماضى بلغ 650 شابا وفى اليوم الثانى بلغ 5300 شاب وفى اليوم الثالث 5500 وتقدم أمس الثلاثاء بلغ 7500شاب.
وأضاف الوكيل، أنه سيتم سحب الملفات فقط خلال المدة المعلنة على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارا من 4 يوليو وحتى 4 اغسطس المقبل عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة .
وقال رئيس هيئة المحطات النووية ، إنه سيتم إجراء عدد 4 اختبارات مميكنة بالإضافة الى اختبار المواجهة على ان لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.
وأضاف الوكيل أن اليوم الرابع لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة شهد إقبالا كبيرا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهوريه، حيث قامت الهيئة بتوفير كل قدراتها لتيسير عملية السحب للمتقدمين فى ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزة، وناشد رئيس الهيئة المتقدمين الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاحترازية للظهور بالمظهر المشرف وتيسير العمل.
وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة، أكد أنه لا يوجد أولوية فى أسبقية التقديم لأن الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم وان المدة المقررة لسحب الملفات الخاصة بالإعلان رقم 1و 2 لسنة 2021 تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا طوال أيام الاسبوع عدا الجمعة، لافتا إلى أنه سيتم استلام الملفات بعد استيفائها اعتبارا من 4/7/2021 حتى 4/8/2021 عدا أيام الجمع وعيد الاضحى المبارك ولن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة، فيما سيتم إجراء عدد 4 اختبارات مميكنة بالإضافة الى اختبار المواجهة على ان لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.