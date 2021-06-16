شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية الكهربائية ، وهى كالآتي :
1-الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متراً
2-الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً
3-الخطوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار
4-كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار
5-كابلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.