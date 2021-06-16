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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية الكهربائية ، وهى كالآتي :

 

1-الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متراً

 

2-الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً

 

3-الخطوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار

 

4-كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار

 

5-كابلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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