شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر يدخل حيز التنفيذ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات وزارتى الكهرباء و البترول والثروة المعدنية، قيام تحالف الشركات البلجيكية "DEME – Fluxys – Port of Antwerp " والمكتب الاستشارى (Roland Berger) بتسليم التقرير النهائى لدراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وتصديره إلى أوروبا.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أن تسليم التقرير النهائى لدراسة الجدوى فى إطار اتفاق التعاون الذى تم توقيعه فى 4 مارس 2021 بمقر مجلس الوزراء المصرى بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أبوقير لإدارة وإنشاء الموانئ وتحالف شركات(DEME – Fluxys – Port of Antwerp) البلجيكى بهدف تطوير مشروع متكامل لإنتاج ومعالجة وتداول وتجارة الهيدروجين الأخضر.

يأتى هذا المشروع فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بمشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2035 بالإضافة إلى سعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وفى إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

الجدير بالذكر أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تشهد اهتماماً متزايداً على المستويين الدولى والإقليمى وتتنافس دول العالم حالياً على امتلاك تكنولوجيا الهيدروجين، ومن المتوقع أن يغير الهيدروجين شكل نظام الطاقة العالمى فى مدة قصيرة ويسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة.

كما يمكن أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا رئيسيًا فى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى اتفاقية باريس للمناخ كما يساعد فى سرعة استبدال الوقود الأحفورى فى القطاعات كثيفة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مثل قطاعات الصناعات الثقيلة، وكذلك قطاعات النقل والطيران والشحن والخدمات اللوجستية.