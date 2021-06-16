شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج مضيئة من"أصحاب الهمم".. و"عراقة مصر" في مشروعات تخرج طلاب إعلام الجامعة العربية المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت "الجامعة العربية المفتوحة"، اليوم ، مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بكلية الإعلام (قسم الإعلام الإلكتروني)، بحضور مدير فرع الجامعة في مصر الدكتور عبدالحي عبيد، وعميدة الكلية الدكتور نرمين خضر.

حضر المناقشة لجنة تحكيم ضمت كل من: عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، والكاتب الصحفي والخبير الإعلامي خالد البرماوي والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”

قدم الطلاب مشروعي تخرج، الأول موقع إلكتروني معني بذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "همام"، وهو الأول من نوعه في مصى، يتضمن أبوابا تبرز القدرات الفنية والرياضية والمواهب الخاصة لبعض ذوي الهمم، كما يقدم الموقع خدمات متنوعة مفيدة لأصحاب الهمم وأسرهم، وتعريف بأبرز الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، والخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم الطلاب في المشروع الثاني قناة على اليوتيوب بإسم "الاستديو"، ضمت عدداً كبيراً من البرامج المصورة والفيديوهات التي تناولت جوانب من الحضارة المصرية العريقة، وبعض العادات والتقاليد الغريبة حول العالم، ونماذج لشخصيات فذة تعيش بيننا بعيدا عن الأضواء وتعاني من التهميش. إضافة إلى برنامج رياضي كروي يقدم تجارب مميزة لأندية عالمية ولاعبين موهوبين.

وأشادت لجنة التحكيم بمستوى طلاب الجامعة العربية المفتوحة، من خلال ما قدموه في مشروعي التخرج، سواء من حيث تميز الفكرة وجديتها، أو الجهد الذي بذله الطلاب في التنفيذ، والتنوع الكبير في عدد الموضوعات المكتوبة أو المصورة، والتي تؤكد على استيعاب الطلاب لمفهوم الإعلام الحديث ووسائله وتعدد وسائطه.

وحرص الدكتور عبدالحي عبيد على تقديم صورة عن الجهد الذي تبذله إدارة الجامعة العربية المفتوحة في استيعاب ودمج ذوي القدرات الخاصة في كليات الجامعة، وأشار إلى أن نجاح التجربة اعتمد أيضا على فهم ووعي باقي الطلاب، وحرصهم على تقديم يد العون والمساعدة لزملائهم من أصحاب الهمم.

وفي كلمتها الترحيبية بلجنة التحكيم، أعربت الدكتورة نرمين خضر- عميد كلية الإعلام- عن سعادتها البالغة بأن تقوم لجنة من كبار الصحفيين بتحكيم مشروعات التخرج لطلاب قسم "الإعلام الإلكتروني" في الكلية، مشيرة الى أن إشادة اللجنة بمستوى المشروعات يعد "شهادة فخر" لطلاب الجامعة، ويؤكد أنهم مؤهلون بالفعل للدخول في سوق العمل الإعلامي.

وقام الدكتور عبدالحي عبيد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة، بإهدائهم "درع الجامعة" تقديرا وامتنانا لمشاركتهم في تحكيم مشروعات التخرج لطلاب كلية الإعلام.