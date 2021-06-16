بينها "وثائق لا يجوز تداولها".. ضبط دار نشر تُروج كتبًا ومراجع عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مسؤولي مكتبة للنشر والتوزيع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عرض وبيع مسئولي (مكتبة للنشر والتوزيع "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، العديد من الكتب والمراجع العلمية الخاصة بإحدى دور النشر والتوزيع واستخدام برامج حاسب آلي وأنطمة تشغيل ويندوز، بدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع (موظف بالمكتبة– مقيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (جهاز حاسب آلي محمل عليه نظام تشغيل مقلد ومنسوخ، وعدد من البرامج جميعها مُقلدة ومنسوخة وبدون موافقات الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية- وكذا تبين وجود وثائق تعليمية، وبرامج لا يجوز تداولها على أجهزة الحاسب الآلي للأغراض التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المالكة لتلك البرامج.

وبالتفتيش تبين وجود نُسخ لكتب علمية مملوكة لإحدى الشركات صاحبة الحقوق لتلك الكتب والمراجع العلمية على الجهاز الخاص بالمكتبة- كما تبين وجود قناة إعلانية للإعلان عن المكتبة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن الكتب والمراجع التى تتم طباعتها ونشرها، دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإدارة المكتبة بقصد التربح بطريقة غير مشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.