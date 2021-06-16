ضبط 8 أشخاص بحوزتهم 11 سلاحًا ناريًا في حملة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت عددًا من قرى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، بحوزة 9 متهمين "مطلوب ضبط وإحضار 6 منهم على ذمة إحدى القضايا".

كما ضبطت الحملة، قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي– هاتف محمول)، بحوزة متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.