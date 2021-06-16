شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الكورية تنظم منتدى حول الإصلاحات الضريبية والجمركية بحضور وزير المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت السفارة الكورية الجنوبية في القاهرة بحضور السفير هونج جين ووك ، منتدى حول سياسات الاعمال والإصلاحات الجمركية والضريبية الجديدة للتعريف بالسياسات الجديدة للحكومات المصرية بما في ذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI والفاتورة الإلكترونية ومناقشة سبل دعم الشركات الكورية العاملة في مصر، في حضور الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، ومنى ناصر نائب وزير المالية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

وحضر الاجتماع مسؤولى كوترا (الوكالة الكورية لتشجيع الاستثمار والتجارة) والكويكا (الوكالة الكورية للتعاون الدولى) فضلا عن ممثلي 14 شركة كورية من بينهم شركة سامسونج للالكترونيات، سامسونج اس دي اس و ال جي وغيرها، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك المصرية.

وأعرب السفير الكوري عن أمله في زيارة الرئيس الكوري إلى مصر قريبًا، وهي الزيارة التى تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وذكر السفير هونج أنه قام بزيارة محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو ، حيث التقى خلالها رئيس هيئة قناة السويس المحافظين كما قام بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بورسعيد. وأكد السفير أن زيارة محافظات منطقة القناة واجتماع اليوم يهدفان إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وفتح آفاق للتعاون تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.

وأشاد السفير هونج بجهود الحكومة المصرية في دعم وتخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية. وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها في مصر.

وقال السفير إن المنتدىهو تجمع مهم يجمع جميع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بما في ذلك الشركات الكورية ووزارة المالية المصرية وسلطات الضرائب والجمارك والسفارة الكورية بالقاهرة. وقال إن هذا الاجتماع يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن أمله في عقد مثل هذا الاجتماع بشكل دوري.

واعتبر وزير المالية الاجتماع الذي يعد فرصة جيدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية الثنائية. واطلع الوزير الجانب الكوري على الاصلاحات الاقتصادية للحكومة وجهود الرقمنة وقدم الوزير توضيح علي نظام ACI الجديد والفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب ، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسهيل عمل الشركات.

وأكد حرصه على دعم الشركات الكورية وحل أي مشكلة تواجهها مع تطبيق الأنظمة الجديدة. وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر ، الأمر الذي يساهم في خلق المزيد من فرص العمل أولاً ، وثانيًا في زيادة الصادرات ، وثالثا في مساعدة مصر على التغيير.