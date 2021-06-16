شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق حملة طرق الأبواب ضمن «حياة كريمة» بشبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة المشرف على القطاع، حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وتفقد الدكتور جمال سوسة، الأربعاء، أعمال إطلاق حملة طرق الأبواب بقرية كفر شبين بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والكابتن فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة، وهند جلال منسق مساعد المؤسسة، وولاء صلاح مدير التواصل الإجتماعي بالمحافظة، مشيرا إلى أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن حملة طرق الأبواب التي أطلقتها الجامعة بقرية كفر شبين تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات بالقرية في شتى المجالات من خلال طرق الأبواب.

وأكد «سوسة»، أن هذه التجربة تعتبر نموذج لتقليل العدوى بفيروس كورونا وتقديم الخدمة في ظل عدم التكدس بمساعدة الوحدة الصحية بقرية كفر شبين القناطر والرائدات الصحيات وذلك في إطار مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة.

من جانبها، أضافت الدكتورة نرمين عدلي، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال والصدر والعظام، وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.

وأشاد فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالتجربة حيث ان القافلة تعتبر فريدة من نوعها وتقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين داخل محل إقامتهم مما يترك أثرا طيبا لديهم.

جامعة بنها تطلق حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر

جامعة بنها تطلق حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر

جامعة بنها تطلق حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر