شكرا لقرائتكم خبر عن أماني الطويل: مصر عرضت بناء سدود على نفقتها في دول حوض النيل قبل 71 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوثائق التاريخية المفرج عنها مؤخرًا تثبت أن مصر كانت دائما صاحبة رؤية استراتيجية تجاه النيل.

جاء ذلك خلال ثاني جلسات مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي» الذي تقيمه الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات، وهي الجلسة التي حملت عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا».

وكشفت الدكتورة أماني الطويل أن إحدى هذه الوثائق كشفت أنه في عام ١٩٥٠ عرضت مصر على بريطانيا، باعتبارها الدولة المهيمنة على معظم دول حوض النيل آنذاك، مشروعا كبيرا لبناء سدود في دول حوض النيل على نفقتها الخاصة حتي يتم جمع الموارد المائية من المستنقعات وزيادة الموارد المائية لنهر النيل.

وأكدت الدكتورة أماني الطويل أن مصر طوال الوقت عندها مشروعات لزيادة الموارد المائية لنهر النيل، وهناك ٥٦ مليار متر من المياه مهدرة في المستنقعات في أعالي النيل ولو توافرت إرادة تعاونية نستطيع زيادة الموارد المائية لنهر النيل.