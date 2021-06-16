شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: حرص مصري قطري على تطوير واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة جاءت ردا على الزيارة التي قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع، كما جاءت في إطار المشاورات والاتصالات الجارية بين البلدين لتنفيذ مخرجات بيان العلا ولجنة المتابعة بشقيها السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، الأربعاء، أن الكثير من القضايا تم التعامل معها بشكل إيحابي وهناك حرص متبادل بين مصر وقطر على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات العلاقات التي تجمع بين الدول.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه شرُف بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واصفا اللقاء بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن أمير قطر أكد الحرص على دعم العلاقات وتطويرها وتقويتها ومراعاة كل المشاغل من قبل الطرفين والانتهاء من كل القضايا التي أدت إلى تعقيد العلاقات في الماضي.

وقال: «سنستمر في تناول القضايا، وهي قضية أو اثنتان، ما زالتا محل النقاش في لجنة المتابعة ونتطلع إلى استمرار المنهج الذي يؤدى إلى توفيق العلاقات وعودتها إلى طبيعتها».