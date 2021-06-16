شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية بشأن 5 قضاة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة الأربعاء، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل أرقام 243 و244 و245 لسنة 2021، بشأن المستشار محمد حسن السيد عاشور، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار مصطفى يحيى عبدالحميد عبدالنعيم، المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، والمستشارون يونس محمد الرخاوي ومحمد إبراهيم موسى ووليد محمود المرسي عوض، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وفيما يلي نص القرارات: