شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المنتجة لأول سيارة كهربائية: توفير 3 آلاف محطة شحن بكل المحافظات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس شركة النصر للسيارات، المهندس هاني الخولي، عن مواصفات جديدة لأول سيارة كهربائية في مصر، والتي تستعد الشركة لإطلاقها عما قريب بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022، وذلك خلال بث مُباشر عبر صفحة «المصري اليوم» عبر موقع «فيسبوك».

وأشار الخولي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70»، منذ قليل، إلى أنه لم يتم الاتفاق على سعر السيارة في الوقت الحالي، وذلك على الأقل حتى تبدأ الشركة في صناعتها، موضحا أنهم يستعدون لتهيئة المصنع بالتعاون مع شركة «دونج فينج» الصينية، للبدأ في العمل على إطلاق السيارة.

وقال الخولي: «الاهتمام من الدولة والدعم لإطلاق السيارة مُتاح، كما أن الهدف من صناعة السيارة الكهربائية توفير السهولة والأمان وستقلل استهلاك البنزين لاستخدام نظيف»، وأوضح أنه سيتم توفير نحو 3 آلاف محطة شحن كهرباء للسيارة على مستوى الجمهورية، وذلك لسهولة شحن السيارة وقت الحاجة.

كان رئيس شركة النصر قد أعلن تفاصيل بطارية أول سيارة كهربائية يتم تجميعها محليا في مصر، موضحًا أن أهم مميزات السيارة وقدرات البطارية أنها تتحمل استهلاكا مضاعفا في حالات السفر والسير لمسافات طويلة أو استخدام السيارة الكهربائية طوال اليوم.

وأشار الخولي إلى أن من أبرز مميزات السيارة، أنها صديقة للبيئة ولا تطلق انبعاثات وتساهم في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى كون البطارية يمكنها أن «تعيش من 400-500 كيلومترًا»، موضحًا أن السيارات من ذات فئاتها، أقل في عُمرها على الأغلب وتصل إلى ما هو دون الـ 300 كم في الشحنة الواحدة، متابعًا: «المعلومات المنتشرة عبر موقع (يوتيوب) عن عُمر البطارية مغلوطة لذا أوضّح حقيقتها».

واستكمل الخولي: «ثاني أهم حاجة (الباور) الخارج من بطارية السيارة، وهي شئ أساسي لأن المستهلك بيتأثر بـ(باور) العربية، وذلك عند استعمال السيارة بشكل متكرر فيما يتعلّق بالمطالع والمنازل أو تعبئتها البضائع وتحميلها بالأشخاص، والتعرّض لحالات الطريق المختلفة.. ولما يكون (باور) السيارة عالي بيساعد المستهلك».

وعن شحن تلك السيارت الكهربائية، أوضح رئيس الشركة أن لها طريقتين وهما: شحن بطئ أو سريع، والشحن البطئ يعني أن الأشخاص ستشحن السيارة في المنزل ليلًا، خلال ساعات نومهم، وتستغرق الشحنة 6-8 ساعات لتمتلئ البطارية بالكامل، أما الشحن السريع، فهو في حالة استهلكت السيارة في السيرة مسافة أكتر من 400-500 كم في اليوم.

وتابع: «عادة لن تلجأ السيارة للشحن السريع إلا في حالات السفر أو نسيان شحن السيارة ليلًا.. ويمكن شحنها بالوقوف في وسط المدينة أو محطة بنزين أو أماكن الشحن التي ستصبح منتشرة على مستوى الجمهورية قريبًا، ويستغرق الشحن السريع 20-30 دقيقة ويمكن من بعدها السير مسافة 300 كم بالسيارة».

وذكر الخولي معلومة أخرى خاطئة بشأن عُمر البطارية، مضيفا أنه سيتم منح المشتري للسيارة ضمان 10 سنوات للبطارية، أي أن المستهلك للسيارة يمكنه استعمال البطارية والسيارة خلال 10 سنوات، من بعدها من الممكن أن تقل كفاءة البطارية وفقًا لاستهلاكها، واستطرد: «من الممكن أن تقل كفاءة السيارة بنسبة 20-30% وممكن البطارية تستمر لمدة 15 سنة».

واختتم كلماته: «البطارية في السيارة الكهربائية من تصنيع شركة (دونج فونج) بالصين، وهي الشركة التي تتسلم منها شركة تسلا (وهي شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية) بطاريتها، وسيأتي موظفين من الشركة الصينية لتركيب البطاريات في مصر مع معاينتها»، فيما أعلن أن تركيب المعدات بالسيارة يستغرق 6 أشهر وفترة تجربتها تمتد نحو 3 أشهر، لذا سيتم إطلاق السيارة نهاية الربع الأول من عام 2022.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أعلن منذ يومين، أنه بحلول منتصف 2022 ستبدأ الشركة إنتاجها للسيارة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، جاد ذلك خلال زيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

فيما تفقّد الوزير، خلال الزيارة، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين والتي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها «نصر» المعروفة.

وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف انواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.