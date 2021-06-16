شكرا لقرائتكم خبر عن ختام قمة بايدن وبوتين بعد ثلاث ساعات.. والرئيسان يعقدان مؤتمرين منفصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت قمة الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف، بعد حوالي ثلاث ساعات من المحادثات بين الرئيسين وفرقهما.

واختتم الاجتماع الثنائي الموسع، الذي شارك فيه العديد من مساعدي الرئيسيين، بعد أكثر من ساعة بقليل، واستمرت الجلسة الأولى الأصغر من المحادثات حوالى ساعة ونصف.

وكان البيت الأبيض قد قال في البداية إن المحادثات ستستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات، لذا كانت القمة في الواقع أقصر مما كان يتوقعه فريق بايدن.

وسيعقد بايدن وبوتين الآن مؤتمرات صحفية منفصلة للرد على أسئلة حول القمة.