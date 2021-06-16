شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: إتاحة 3 موديلات للسيارة الكهربائية ونسعى لتصنيع البطاريات محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف هاني الخولى، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام﻿ أنه سيتم إتاحة 3 أنواع من السيارة الكهربائية الجديدة فى مصر وفقا لقدرة البطاريات.

وأشار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" اليوم، الأربعاء، إلي أنه سيتم تصنيع البطارية أولا فى الصين مع دراسة إمكانية تصنيعها فى مصر الفترة المقبلة، لافتا أن نسبة المكون المحلى تتراوح من 50‎%‎ لـ55‎%‎.

أوضح أن السيارة ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر فى مختلف الأجواء المصرية ومع مختلف السائقين، وكذلك مع مختلف البيئات للاطمئنان على كفاءتها وقدرتها ولا سيما إنه لأول مرة تخرج هذه السيارة من الصين وتصل سرعتها لـ145 كيلو متر فى الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر.

وأشار إلى أن وفدا من الصين سيصل مصر أول يوليو المقبل لمتابعة التجارب والوقوف علي حالة السيارة، لافتا إن دعم الحكومة للسيارة سيصل لنحو 50 ألف جنيه بهدف حث المواطنين على الشراء.