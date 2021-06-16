شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان : فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن غداً الخميس سيتم فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الأول من يوليو.

أضاف أنه على ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقًا للنموذج المطبوع، وتيسيرًا على أولياء الأمور، تقرر أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد في مكان واحد فقط وهو لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، شرق محطة أسوان ويتم توريد الرسوم طرف مسؤول الخزينة المتواجد بذات المدرسة، على أن يسدد ولى الأمر الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيهًا للمادة الواحدة لأى عدد من المواد وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.