شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 13 وحدة صوت توكتوك للحد من الضوضاء والتلوث السمعي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة، لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف، ومدير إدارة المرور بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق، لرصد سائقي مركبات التوكتوك المستخدمة لوحدات صوت مزعجة واتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 3 مجموعات عمل بميادين التحرير، القومية، الصاغة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة، أسفرت عن التحفظ على وحدات الصوت لعدد 13 مركبة وكذلك التحفظ على عدد 21 توك توك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.