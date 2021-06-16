شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من التصحيح الإلكتروني ببرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنية للإدارة بـ«تجارة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وعميد كلية التجارة، إحصائية وحدة القياس والتقويم بالكلية للبرامج المهنية، موضحا أنه تم الانتهاء من التصحيح الإلكتروني ببرنامج الماجستير المهني للإدارة MBA، وبرنامج الدكتوراة المهنية DBA حيث بلغ عددها ١٩٦٨ ورقة امتحانية في ٦٤ مقررا دراسيا.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي أن إجمالي الأوراق التي تم تصحيحها إلكترونيا لطلاب وطالبات ماجستير الإدارة المهنية بلغ ١٣٣٤ ورقة امتحانية بواقع ١١٩٠ ورقة في ٢٠ مقررا دراسيا، بالإضافة لـ١٤٤ ورقة بماجستير إدارة الأعمال المهني شعبة اللغة الإنجليزية في ١٢ مقررا دراسيا.

وأكد الدكتور هاني السعيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن التصحيح الإلكتروني يتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك طبقا للإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن سليمان، منسق عام البرامج المهنية، أن أعمال التصحيح الإلكتروني تتم تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم، وأكد أنها تتم بصفة يومية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات.

وأضافت الدكتورة هناء عبده، رئيس كنترول قسم إدارة الأعمال، إنه تم الانتهاء من تصحيح الأوراق للماجستير المهني بشعبة اللغة الإنجليزية بواقع ٤٨ ورقة بالمستوى الأول، و٧٢ ورقة بالمستوى الثاني، و٢٤ ورقة بالمستوى الرابع، بالإضافة لـ١١٩٠ ورقة للماجستير المهني الإدارة باللغة العربية بواقع ١٣٨ للمستوى التأهيلي، و٢٩١ ورقة بالمستوى الأول، و٤٤٦ بالمستوى الثاني، و١٠٤ ورقات بالمستوى الثالث، و٢١١ ورقة بالمستوى الرابع.

وعن الدكتوراة المهنية، صرح الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم الانتهاء من تصحيح ٦٣٤ ورقة امتحانية بالدكتوراة المهنية إدارة DBA في ٢٦ مقررا دراسيا، بواقع ٢١٢ ورقة بالمستوى الأول، و١٤٠ ورقة بالمستوى الثاني، و٤ ورقات بالمستوى الثالث، و٧٦ ورقة بالمستوى الرابع، و١١٨ ورقة بالمستوى الأخير لشعب الموارد البشرية، والتمويل والاستثمار، والموارد البشرية. وأضاف أنه تم تصحيح ٨٤ ورقة لـ٤ مقررات بالمستوى الأول الدكتوراة المهنية ببورسعيد.