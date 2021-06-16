شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسبانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ 4 مشروعات تنموية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الوكالة الإسبانية للابتكار التابعة لوزارة العلوم والابتكار في إسبانيا (CDTI) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية اتفاقا يمولان بموجبه 4 مشروعات تنموية، بصورة مشتركة بين مؤسسات وشركات عامة متخصصة في مجال البحث العلمي من خلال إنشاء اتحادات مصرية إسبانية.

طرحت هذه المشروعات خلال انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات برنامج التعاون الثنائي المصري الإسباني من أجل الابتكار (ESIP)، المختص بهذه النوعية من المشروعات المشتركة من خلال الهيئات والقطاعات المعنية لدى الجانبين.

وتشمل المشروعات مجالات مثل الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة والبناء، والطاقة المتجددة، البيئة، فضلا عن قطاعات الصناعة التقليدية.

وانطلق التعاون بين كلا من وكالة الـ(CDTI) ولجنة الـ(ESIP) المصرية الإسبانية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في 30 يونيو 2016 لدفع التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، عقد الطرفان منذ ذلك الحين خمس دورات اجتماعات ثنائية، تلقت 39 اقتراحًا.

وتقدر ميزانية المشروعات الأربعة بنحو مليوني يورو (1.913) مليون يورو، تضطلع الجهات الإسبانية بنسبة 67% منها، والجهات المصرية بنسبة 33%. وتشمل المشروعات ما يلي:

- تركيب أنظمة ري حديثة بالتنقيط الجوفي، وهي مبادرة فعالة تناسب البلاد التي تعاني من الإجهاد المائي المرتفع الذي لا يتطلب إدارة فعالة للمياه فحسب، بل يتطلب أيضًا الاستخدام الآمن لموارد المياه البديلة لمياه الري، ينفذ المشروع كلا من شركة (SISTEMA AZUD، S.A.) من الجانب الإسباني، ومن الجانب المصري معهد البحوث الزراعية بالشراكة مع شركة مودرن ماشينيرى للتجارة.

- دراسات تطبيقات مستدامة لأنزيمات الكيراتيناز الميكروبي في صناعة الجلود، ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام استخدام التكنولوجيا الحيوية في دباغة الجلود، مما يسهم في إيجاد بدائل للطرق التقليدية لعملية الدباغة والتصنيع التي يتخلف عنها مواد كيميائية مسممة للتربة والمياه والبيئة.

ويشارك في المشروع من الجانب الإسباني (INDUSTRIAS PELETERAS، S.A) المحدودة لصناعة الجلود، ومن الجانب المصري المركز القومي للبحوث وشركة (ٍAl Shar) لدباغة الجلود.

- تخزين الطاقة للأنظمة الشمسية المتكاملة للمباني والصناعات في السوق المصري، يهدف هذا المشروع إلى حل إحدى المشاكل الرئيسية في قطاع الطاقة المتجددة وهي تخزينها. تهدف الإجراءات التي يتعين القيام بها إلى تطوير وتصميم وبناء نظام تخزين حراري لتلك المرافق التي تهدف بشكل أساسي إلى توليد الطاقة في درجات حرارة متوسطة ومنخفضة من خلال حل مبتكر ومجدي تقنيًا واقتصاديًا.

وينفذ المشروع من الجانب الإسباني، (Virtualmechanics، S.L)، بالتعاون مع كلا من. وهي جزء من كونسورتيوم مع جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة الطاقة الشمسية.

- استخدام الكربون النشط المتقدم والمواد المركبة للمكثفات المستدامة: نحو اقتصاد دائري، بسبب الزيادات المستمرة في الطلب على الطاقة، فضلاً عن محدودية الوصول إلى مصادر الطاقة الأحفورية، هناك حاليًا زيادة في الاهتمام بأنظمة تخزين الطاقة البديلة. المكثفات هي إحدى تقنيات تخزين الطاقة ذات الإمكانات الأكبر، وهناك طلب متزايد على الأنظمة ذات المصادر المستدامة. يعتمد هذا الاقتراح على تخليق الكربون المنشط من الكتلة الحيوية، وإمكانية استخدام هذه المادة كمكثف فائق.

يجب استخدام كربون اقتصادي وبيئي وسهل التركيب كإلكترود لتخزين الطاقة الكهروكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد ألياف الكربون لتقييم فائدتها في هذا النوع من التطبيقات، بالإضافة إلى تخليق المركبات مع أكاسيد الكربون والمعدن أو الكبريتات لتصنيع أقطاب كهربائية ذات كثافة طاقة عالية. ينفذ المشروع من الجانب الإسباني شركة (ENVIROHEMP SL)، ومن الجانب المصري المعهد المصري لبحوث البترول بالتعاون مع الشركة المصرية للخدمات البترولية (EGPTCO)