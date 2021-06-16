شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء ترد على سؤال مواطن حول جواز ذبح الجدى المخصى كأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية، نصه : هل الجدى المخصى يصلح ذبحه كأضحية أم لا؟، وجاء رد الدار كالآتى:

يجوز ذبح الجدي المخصي في الأضحية ولا حرج في ذلك؛ قال العلامة شمس الدين الخطيب الشربينى فى "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" (2/ 590، ط. دار الفكر): [فَائِدَة: ضَابِط المجزئ فِي الْأُضْحِية السَّلامَة من عيب يُنقصُ اللَّحْمَ أَو غَيرَه مِمَّا يُؤْكَل (ويجزئ الْخصى) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ضحَّى بكبشين موجوءين -أَي خصيين-. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا.وجبر مَا قطع مِنْهُ زِيَادَة لَحْمه طيبًا وَكَثْرَة، وَأَيْضًا الخصية المفقودة مِنْهُ غير مَقْصُودَة بِالْأَكْلِ فَلَا يضر فقدها. وَاتفقَ الْأَصْحَاب إِلَّا ابْن الْمُنْذر على جَوَاز خصاء الْمَأْكُول فِى صغره دون كبره، وتحريمه فِيمَا لَا يُؤْكَل كَمَا أوضحته فِي شرح الْمِنْهَاج وَغَيره] اهـ.