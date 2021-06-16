شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 23 مركزا و8 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة جنوب سيناء ستصبح "عاصمة السياحة العلاجية في مصر" عام 2022/2021، وذلك بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وتستعد عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جنوب سيناء، ومنها مستشفى دهب المركزي ومركز صحة طب أسرة الجديد بدهب، للتشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

وبحسب هيئة الرعاية الصحية فإنه تم الانتهاء من 100% من الوحدات والمراكز الصحية بجنوب سيناء، والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية سيتم تشغيلهم ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى أنه سيتم بدء التشغيل الفعلي لمستشفيات (رأس سدر، سانت كاترين) في أول شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أنه سيتم إضافة عدد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة بمستشفى طابا المركزي لزيادة الطاقة التشغيلية للمستشفى، والتي تم تطويرها ثم افتتاحها في شهر مارس من العام الجاري، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، بتكلفة تطوير بلغت 26 مليون جنيه، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات الطبية للمواطنين من أبناء محافظة جنوب سيناء.

وكانت مستشفى شرم الشيخ الدولي، قد حققت نجاحا كأول مستشفى بجنوب سيناء في التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بعد اجتيازها الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل، والتي تتواكب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كما تعد هذه الخطوة (التسجيل) خطوة رئيسية نحو وصول المستشفى إلى المرحلة الأكبر وهي الحصول على (الاعتماد) وفقًا لمعايير اعتماد المستشفيات 2021.

ويشهد شهر يوليو المقبل، البدء في إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول العلاجية من محافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يتبعه إجراءات تسليم أصول المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية من المحافظة إلى الهيئة بكل ما لها وما عليها، وكذلك إجراءات تسليم مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الخاصة بنقل الأصول العلاجية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنهاء إجراءات نقل تلك الأصول.

يذكر أنه، تم تسجيل 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهي أعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم فحص طبي شامل لأكثر من 55 ألف مواطن بنسبة 57% من إجمالي سكان المحافظة، فيما بلغت إجمالي تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة، وعددها 31 منشآة، 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه التكلفة التشغيلية التجريبية لمدة ثلاثة أشهر للمنظومة بالمحافظة.