شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ومصر تبحثان إنجازات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير البيئة الأردنى نبيل مصاروة، اليوم الأربعاء، مع وفد مصرى برئاسة محافظ مطروح خالد شعيب، إنجازات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعى الذى ينفذ فى الأردن ومصر، بحضور المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هانى الشاعر.

وأكد المصاروة - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أهمية اتخاذ قرارات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والدولية في قطاع المراعي، وضرورة الدور التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية في البلدين الشقيقين لإدارة قطاع المراعي من أجل تحقيق الأثر الإيجابي لقطاع الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد شعيب أهمية التعاون المشترك بين البلدين لتحسين قطاع المراعي، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الاقتصادي لدى مربي الثروة الحيوانية، معربا عن شكره وتقديره لجهود وزارة البيئة الأردنية.

بدوره، أثنى الدكتور هانى الشاعر، على دور الشركاء في الأردن ومصر لتنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة والصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والحديقة النباتية الملكية في الأردن، ومركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في مصر.