حملة أمنية بالحجيرات تضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية (الحجيرات) بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 10 قطعة سلاح ناري، بحوزة 10 متهم "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

كما ضبطت الحملة، 5 متهمين محكوم عليهم "إثنين منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.