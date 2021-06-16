ضبط صاحب معرض وشقيقه استوليا على أموال مواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب معرض وشقيقه؛ لممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية والسيارات من خلال المعرض الخاص بهما.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخر، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

توصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام (صاحب معرض لتجارة الدراجات النارية والسيارات -"شقيقه" وشريكه بذات الشركة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية والسيارات من خلال المعرض الخاص بهما - كائن بمدينة طنطا بالغربية مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال والتزامهما مع الشاكين في سداد الارباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفا عن السـداد ورفضا رد أصــــل المبلغ المالي المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.