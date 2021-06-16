خلال لقاءه مع "كرم جبر".. وزير الاتصال الجزائري يشيد برؤية الرئيس السيسي للحفاظ على الدولة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة بدولة الجزائر على هامش الاجتماعات.

وتم الاتفاق على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشاد الوزير الجزائري برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحفاظ على الدولة الوطنية وفي صدارتها الحفاظ على الجيوش العربية لحماية الدول العربية وحماية أمنها واستقرارها وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة بين البلدين.