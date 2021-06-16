شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 24 ألف عبوة مبيدات مخالفة لشروط التسجيل بمختلف المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من لجنة مبيدات الآفات الزراعية حول مخالفات محلات الاتجار في المبيدات خلال شهر مايو 2021 موضحا إنه تم ضبط عدد 24422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 12.211 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير إنه تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات بإجمالي 1197 محل منها 809 محل مرخص، 274 محل غير مرخص، 114 محل تحت الترخيص، مشيرا إلى إنه تم تحرير عدد 25 محضر للعرض على النيابة العامة وذلك بهدف ضمن الإستخدام الآمن للمبيدات .

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم تنفيذ عدد 25 برنامجا تدريبيا لمطبقي المبيدات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي خلال شهر نوفمبر الماضي، استفاد منها عدد 650 متدربا في 17 محافظة وذلك أون لاين، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

وأضاف «عبدالمجيد» إن اللجنة توافق على تداول وتسجيل المبيدات ويتم طرحها في الأسواق، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى أن هذه الحملات تستهدف التأكد من موقف المبيدات في محال بيع المبيدات وأنها مسجلة ومعتمدة لدي وزارة الزراعة والأ تكون مجهولة المصدر، وان يتم التسجيل وفقا لأحد المرجعيات العالمية والتي من ضمنها المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) – كندا – استراليا – اليابان كشرط أساسي لتسجيل المبيد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.

ولفت «عبدالمجيد»، إلى إنه يتم تنفيذ خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية، وفي حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقيات أي من هذه المبيدات في هذه المحاصيل تبعاً للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات تبعاً لخطورة الموقف.