شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك فور وصولهم لديوان عام المحافظة في بداية زيارتهم لبورسعيد التي ستستمر لمدة يومين.

ويعقد المحافظ لقاء مع لجنة الإدارة المحلية بقاعة فايزة أبوالنجا يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن ما تشهده بورسعيد من مشروعات، ثم جولة ميدانية بديوان عام المحافظة المطور يشمل إدارات «المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين- التحول الرقمي- المتغيرات المكانية».

ومن المنتظر أن تتفقد اللجنة عددا من المشروعات منها بازار بورسعيد، وسوق الأسماك الحضاري الجديد، أعمال تطوير شارع عبدالرحمن شكري، منطقة السيدة نفيسة، الإسكان التعاوني، شارع البترول، الميناء البري، الاسكان الاجتماعي بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، وقرية المرجان السياحية، وسوق العصر 1 و2، على أن تستكمل زيارتها لتفقد مشروعات أخرى غدًا الخميس.

محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب