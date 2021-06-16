شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث تطورات سد النهضة ودفع عملية السلام مع وزير خارجية لوكسمبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر ولوكسمبورج والتنسيق الوثيق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده اليوم مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والطموح المشترك لتدعيمها والارتقاء بها خاصة فى المجال الاقتصادى والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع فى الأراضى المحتلة ودفع عملية السلام والأوضاع فى ليبيا، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة.

ورحب شكري بالحرص المتبادل لتعزيز العلاقات بين البلدين والتي نعمل على تدعميها على المستويين السياسي والاقتصادي، موجها ​الشكر لوزير خارجية لوكسمبورج لتفهمه للعمل علي زيادة الاستثمارات من بلادة في مصر وزياده دعم جهود مصر نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي، إضافة الي دعم جهود مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

من ناحيته أكد وزير خارجية لوكسمبورج على أهمية العلاقات بين مصر وبلاده، مشير إلى أن زيارته الحالية لمصر هى الأولى منذ جائحة كورونا ، حيث كانت زيارته الأخيرة للقاهرة في عام 2016 .

​وقال وزير خارجية لوكسمبورجن إن مصر تلعب دورا رئيسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط ، وأنه بدون الدور المصري ما كان يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتحقق.